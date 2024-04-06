Ramazan Bayramı'na yönelik tatil planları yapanlar, seyahatlerini etkileyecek hava durumunu merakla araştırıyor. Resmi tatil süresi 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı öncesinde, üç büyük il için yapılan detaylı hava tahminleri dikkat çekiyor.

Ülke genelinde Ramazan Bayramı telaşı yaşanırken, 3 günlük resmi tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Bu uzun tatil süresiyle birlikte birçok kişi tatil planları yaparken, bazıları ise yaşadıkları şehirlerde kalmayı tercih ediyor.

İşte İstanbul, İzmir ve Ankara için bayram süresince beklenen hava durumu raporu:

İstanbul

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın arefe günü olan 9 Nisan'da kapalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bayramın ilk günü olan 10 Nisan Çarşamba günü ise güneşli bir hava bekleniyor. İlk gün hava sıcaklığının 17 derece olacağı tahmin ediliyor. İkinci gün 18 derece, üçüncü gün yine 17 derece olarak öngörülüyor. Ancak hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi ve yağışlı bir hava bekleniyor.

İzmir

İzmir'de Ramazan Bayramı süresince güneşli bir hava bekleniyor. Ancak bayramın son günü, sıcak hava yerini kapalı bir havaya bırakacak. İlk gün hava sıcaklığının 22 derece olması tahmin ediliyor.

Ankara

Ankara'da da İstanbul gibi Ramazan Bayramı süresince kapalı bir hava bekleniyor. Bayramın ilk günü güneşli olacak ancak diğer günlerin kapalı geçmesi öngörülüyor. İlk gün hava sıcaklığının 19 derece olması tahmin ediliyor.

