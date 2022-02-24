Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah Rusya'nın bu ülkeyi işgali ile doruk noktasına ulaştı. Rusya Ukrayna sınırlarının pek çok noktasından ülkeye girdi. İşgal hareketinin en önemli noktası büyük şehirlere yapılan füze saldırıları oldu.

OPERASYON HEDEFİNE ULAŞACAK

Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yayınlandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in önümüzdeki saatlerde basın karşısına çıkacağı belirtildi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peksov, "Rusya'nın demir bir perdenin arkasına kapatmamız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı.

İŞGAL PROJESİ PUTİN'E AİT

Kremlin, "işgal yok! Kimse Ukrayna'nın işgali hakında konuşmuyor. Bu sözler kabul edilemez" ifadelerinden bulunurken, operasyonun hedef varana kadar süreceğini, bu sürenin ise Putin tarafından belirlendiğini açıkladı. Peskov, " Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu, halkı da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizim'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" dedi.

PİYASALARA KARŞI ÖNLEM ALDIK

Ukrayna'ya yapılan askeri operasyonun Rusya ekonomisinde yaşattığı krize dair de konuşan Peskov, " Piyasaların duygusal tepkileri tahmin edildi ve önlemler alındı. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine de Ukrayna halkı karar verir. Anketlere göre Rus halkı Donbass'taki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını destekliyor" ifadelerine yer verdi.