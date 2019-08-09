Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Tuğçe Gürel

PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?

Mobil kullanıcıların merakla beklediği PUBG Mobile Lite artık resmen Türkiye'de. PUBG Mobile Lite hangi telefonlarda çalışıyor?

Mobil kullanıcıların merakla beklediği PUBG Mobile Lite artık resmen Türkiye'de. PUBG Mobile Lite hangi telefonlarda çalışıyor?

Son dönemin popüler mobil oyunu PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG Mobile) için yeni dönem başladı. Mobil kullanıcıların bir süredir merakla beklediği PUBG Mobile Lite Türkiye'de kullanıma girdi.

Bir süredir sadece Hindistan'da oynanabilen PUBG Mobile Lite Türkiye'de Google'ın uygulama marketi üzerinden kullanıcıların erişimine açıldı.

Yalnızca 400 MB'lik kurulum paketi ve 2 GB RAM'in altındaki akıllı telefonlar için geliştirilen PUBG Mobile Lite'ta oyunlar 10 dakika ile sınırlı. PUBG Mobile Lite'taki bir başka kısıtlama ise oyuncu sayısında. Oyunda 60 oyuncu sınırlaması ve daha küçük bir harita yer alıyor.

PUBG Mobile, 2018 Google Play Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Oyun" ve "En İyi Topluluk Oluşturan Oyun" kategorilerinde aday gösterilerek, iki kategoride aday olan tek oyun olmayı da başarmıştı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
Falcao kadro dışı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
David Luiz Arsenal'de
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Kamu işçilerine yüzde 7 zam!
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
Falcao kadro dışı!
Falcao kadro dışı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
David Luiz Arsenal'de
David Luiz Arsenal'de
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Kamu işçilerine yüzde 7 zam!
Kamu işçilerine yüzde 7 zam!
Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
Pedro Rebocho Beşiktaş'ta
2019 il il Kurban Bayramı namaz saatleri
2019 il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Hilal Altınbilek sonunda görüntülendi
Hilal Altınbilek sonunda görüntülendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji