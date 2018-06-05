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Prompter ne demek nasıl okunur? Prompter nerede kullanılır?
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Prompter ne demek nasıl okunur? Prompter nerede kullanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile rakibi Muharrem İnce arasında prompter polemiği devam ederken vatandaşlar prompter cihazının ne işe yaradığını merak ediyor. Prompter nerelerde kullanılan bir cihazdır?

Prompter uzun yıllardır medya sektöründe çalışanların aşina olduğu bir sözcük olmasına rağmen, son günlerde siyasilerin gündemine girdi. Konuşmacıların sahnede yardım aldıkları prompter cihazı cam bir ekrana sahip olup, konuşmacının veya sunucunun okuyacağı metni bu ekrana yansıtır.

Siyasilerin mitinglerde kullandıkları prompter, son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında polemiğe neden oldu. Elektronik suflör olarak da bilinen prompter nasıl bir cihazdır? İşte merak edilen detaylar...

Elektronik bir slayt makinesi olan Prompter veya diğer adıyla Elektronik Suflör, gerçekleştirilen yayın esnasında sunucunun hatalardan/yanlışlardan uzak ve akıcı bir biçimde konuşmasını amaçlamaktadır. Öte yandan haber sunucusunun programda unuttuklarını hatırlayabilmesi ve konuşurken teklememesi, kelimelerin takılmadan doğru olarak telaffuz edilebilmesi açısından önemli bir cihaz olma özelliği göstermektedir. Peki, haber sunucusunun görebileceği şekilde ve izleyiciye kapalı olarak kamera karşısında yer alan cihaz Prompter nedir?  Bilhassa özel günlerde, gecelerde yahut seçim mitinglerinde yararlanılan ve ulusal yayın yapan pek çok kanalın sıklıkla kullandığı Prompter nasıl çalışır, ne işe yarar? İşte, haber akışını sağlamaya yönelik geliştirilen ve haber programlarının olmazsa olmaz öğelerinden Prompter hakkında detaylı bilgiler...

PROMPTER NEDİR?

 Prompter yabancı kökenli bir kelime olmakla birlikte Türkçe karşılığı ” Elektronik Suflör” şeklinde geçmektedir. Yayın esnasında konuşmacı veya haber spikerinin görebileceği biçimde kamera karşısında haber akışını ve eksiksiz haber okumayı sağlamakta, hataları kapatmakta ve unutulanları gidermektedir.

PROMPTER'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Prompter cihazı kamera, gölgelik, sufle monitörü, ışın yayıcı cam, çekim görüntüleri ve sufle metninden ibarettir. Yani karşısında prompter olan bir konuşmacı aynı ekrandan kendisinin sahnede nasıl göründüğünü ve okuma metnini rahatlıkla görebilir. Genelde sahnenin sağ ve sol ve ortasına birer tane konulur. Konuşmacı sahnenin sağına geçtiğinde sağdaki prompteri, sola geçtiğinde ise soldaki prompteri kullanır.

PROMPTER NASIL OKUNUR?

Prompter'dan metinleri okumak her ne kadar kolay gözükse de aslında bir o kadar da zordur. Haber sunucuları prompter yöntemine başvurduğunda muhakkak kameraya odaklanmalıdır. İzleyiciye bakarak konuşmalı ve jest ile mimiklerini doğru kullanmalıdır. Eğer bir sunucu prompter'a bakarak konuştuğunu çok fazla belli ederse o zaman izleyicilerini kaybedebilir. Prompter'dan okuyan ve kameraya bakmayan sunucu izleyici tarafından samimi bulunmayabilir.


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