Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara Protestolarını Sürdürme Çağrısı Yaptı

Sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'daki protestoculara eylemlerine devam etme çağrısında bulunarak, rejimin gerçekleri çarpıttığını ve halkın sesini bastırmaya çalıştığını belirtti. Pehlevi, İran halkını ulusal sloganlarla tepkilerini ifade etmeye davet etti.

Protestoların Arka Planı

İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve yüksek hayat pahalılığına karşı yönelen protestolar, zamanla hükümet karşıtı bir hareket haline dönüştü. Bu süreçte, Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, İran rejiminin durumu normalleştirmeye çalıştığını ve bu çabaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Pehlevi, "Ali Hamaney ve onun yönetimi, tarihin çöplüğüne atılana kadar İran'da hiçbir şey normal değildir" ifadelerini kullandı.

Halkı Greve ve Eyleme Davet Ediyor

Pehlevi, tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye teşvik etti. "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" diyen Pehlevi, bu eylemlerin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu şekilde dünya genelindeki desteklerin artacağını iddia etti.

İran'daki Protestoların Devamı

İran'daki gösteriler, halkın ekonomik zorluklarının yanı sıra siyasi baskılara karşı da bir tepki niteliği taşıyor. Rıza Pehlevi'nin çağrısı, bu bağlamda protestoların devam etmesi için bir motivasyon unsuru olarak değerlendiriliyor. Hem iç dinamikler hem de uluslararası ilişkiler açısından, İran'daki bu gelişmelerin seyri, bölgedeki siyasi istikrar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Rıza Pehlevi'nin açıklamaları, protestocular arasında moral kaynağı olurken, hükümetin tepkileri ve olası karşı önlemleri merakla bekleniyor. İran'da yaşanan bu olaylar, halkın sesini duyurması adına önemli bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.