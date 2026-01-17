Dolar
43,2789 %0.22
Euro
50,2002 %-0.1
Gram Altın
6.375,38 % -0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara Protestolarını Sürdürme Çağrısı Yaptı

Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara Protestolarını Sürdürme Çağrısı Yaptı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sürgündeki Rıza Pehlevi, İranlılara Protestolarını Sürdürme Çağrısı Yaptı
Okunma Süresi: 2 dk

Sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'daki protestoculara eylemlerine devam etme çağrısında bulunarak, rejimin gerçekleri çarpıttığını ve halkın sesini bastırmaya çalıştığını belirtti. Pehlevi, İran halkını ulusal sloganlarla tepkilerini ifade etmeye davet etti.

Protestoların Arka Planı

İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve yüksek hayat pahalılığına karşı yönelen protestolar, zamanla hükümet karşıtı bir hareket haline dönüştü. Bu süreçte, Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, İran rejiminin durumu normalleştirmeye çalıştığını ve bu çabaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Pehlevi, "Ali Hamaney ve onun yönetimi, tarihin çöplüğüne atılana kadar İran'da hiçbir şey normal değildir" ifadelerini kullandı.

Halkı Greve ve Eyleme Davet Ediyor

Pehlevi, tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye teşvik etti. "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" diyen Pehlevi, bu eylemlerin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu şekilde dünya genelindeki desteklerin artacağını iddia etti.

İran'daki Protestoların Devamı

İran'daki gösteriler, halkın ekonomik zorluklarının yanı sıra siyasi baskılara karşı da bir tepki niteliği taşıyor. Rıza Pehlevi'nin çağrısı, bu bağlamda protestoların devam etmesi için bir motivasyon unsuru olarak değerlendiriliyor. Hem iç dinamikler hem de uluslararası ilişkiler açısından, İran'daki bu gelişmelerin seyri, bölgedeki siyasi istikrar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Rıza Pehlevi'nin açıklamaları, protestocular arasında moral kaynağı olurken, hükümetin tepkileri ve olası karşı önlemleri merakla bekleniyor. İran'da yaşanan bu olaylar, halkın sesini duyurması adına önemli bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.

#Haberler
#Politika
Demet Özdemir'in Siyah Kombini Sosyal Medyada Gündem Oldu
Demet Özdemir'in Siyah Kombini Sosyal Medyada Gündem Oldu
#Magazin / 17 Ocak 2026
X'te Erişim Sorunları Devam Ediyor
X'te Erişim Sorunları Devam Ediyor
#Teknoloji / 17 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
CHP Parti Meclis Üyesi Ertürk, Hataylıları Mitinge Davet Etti
CHP Parti Meclis Üyesi Ertürk, Hataylıları Mitinge Davet Etti
Politika
Aylardan Sonra Görüntülendi: Meral Akşener'in Son Hali
Aylardan Sonra Görüntülendi: Meral Akşener'in Son Hali
İlbank - Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman? İşte Saat ve Canlı Yayın Bilgisi!
İlbank - Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman? İşte Saat ve Canlı Yayın Bilgisi!
Altın ve Dolar Sahipleri İçin Kritik Tarih Açıklandı
Altın ve Dolar Sahipleri İçin Kritik Tarih Açıklandı
Güngören'deki Cinayet Davasında Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı
Güngören'deki Cinayet Davasında Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı
Aspenya ve Tuna Tavus Arasındaki İlişki Gerçekten Ne?
Aspenya ve Tuna Tavus Arasındaki İlişki Gerçekten Ne?
Gübre Fiyatları 2026 Yılı İtibarıyla Ne Durumda? İGSAŞ, Toros ve BAGFAŞ Fiyatları Açıklandı
Gübre Fiyatları 2026 Yılı İtibarıyla Ne Durumda? İGSAŞ, Toros ve BAGFAŞ Fiyatları Açıklandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft