Haberin Gündemi Politika Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ Serbest Bırakılmalı

Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ Serbest Bırakılmalı

Yayınlanma
14
Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ Serbest Bırakılmalı
Okunma Süresi: 2 dk

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de gerçekleştirdiği konuşmada, Kobani davası tutukluları ile Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, ayrıca barış sürecinin ilerlemesi için hükümete İmralı'ya gitme önerisinde bulundu.

DEM Parti'nin Yeni İl Binası Açılışı

Hakkari'deki DEM Parti il binasının açılışı, Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla gerçekleşti. Törene, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Hakkari milletvekilleri Onur Düşünmez, Öznur Bartın ve Vezir Parlak da katıldı. Açılış, davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi ve ardından Hatimoğulları, eski belediye alanındaki kent meydanında düzenlenen konser öncesi bir konuşma yaptı.

Barış Süreci ve İmralı Çağrısı

Hatimoğulları, barış süreci ile ilgili hükümete çağrıda bulunarak, komisyonun bir an önce İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini ifade etti. Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı "barış ve demokratik toplum" çağrısının önemine dikkat çeken Hatimoğulları, Kürt özgürlük hareketinin hem Türkiye'nin hem de Orta Doğu'nun barışı için önemli adımlar attığını belirtti. Bu sürecin başarıya ulaşması için iktidar ve muhalefetin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları Vurgusu

Ayrıca, hasta tutukluların ve siyasi mahpusların serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasının önemine de değindi. Hatimoğulları, "Kobani davası tutukluları, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalı" diyerek, sürecin halkın örgütlü mücadelesiyle ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Hakkari'nin Sosyo-Ekonomik Durumu

Hakkari'nin sosyo-ekonomik durumu hakkında da bilgiler veren Hatimoğulları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre kentin 81 il içinde gelişmişlik sıralamasında 77. sırada yer aldığını hatırlattı. Bu durumun, barış mücadelesi kadar yoksulluk ve işsizlikle mücadele gerektirdiğini ifade etti. Program, Xero Abbas'ın konseriyle sona erdi.

#Barış Süreci
#Dem Parti
#Figen Yüksekdağ
#Hakkari
#Hukuk
#İmralı
#Kobani Davası
#Politika
#Selahattin Demirtaş
#Kobani
