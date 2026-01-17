DMM'den "Kürtlere Yönelik Hasmane Tutum" İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Suriye'deki durumu hakkında ortaya atılan "Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilendiği" iddialarını yalanladı. DMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bu konuda yaptıkları açıklamaların çarpıtıldığını belirtti.

Asılsız İddialara Açıklık Getirildi

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü politikaların, özellikle terörle mücadeleye odaklandığını vurguladı. Açıklamada, "Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Bu iddiaların, terörist oluşumları hedef alan gerçek söylem ve amaçların dışına çıkarılarak, yanlış bir şekilde kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

Medya ve Sosyal Medya Üzerinden Dezenformasyon

DMM, söz konusu iddiaların çeşitli medya ve sosyal medya platformları aracılığıyla dezenformasyon amacıyla yayıldığını kaydetti. Türkiye’nin Suriye’deki tutumunun anlaşılması için kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgilerin ulaşmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, "Kamuoyunun, bu tür art niyetli ve gerçek dışı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadesine yer verildi.

Kardeşlik Vurgusu

Türkiye'nin, tarih boyunca dostluk ve kardeşlik bağları kurduğu komşu ülkelerle olan ilişkilerinin önemine vurgu yapan DMM, bu tür yanıltıcı haberlerin bu ilişkilerin zedelenmesine yol açabileceğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'deki politikalarının, uluslararası güvenliğe katkı sağlamak amacıyla şekillendiği ifade edildi.

Sonuç olarak, DMM'nin yaptığı açıklama, Türkiye'nin Suriye'deki tutumunu net bir şekilde ortaya koyarken, dezenformasyonla mücadele konusundaki kararlılığı da gözler önüne serdi. Bu tür asılsız iddiaların önüne geçilmesi için kamuoyunun dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.