DEM Parti'den Barış ve Demokrasi İçin Çalıştay

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Ankara'da düzenlediği 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Hukuki Gereklilikler' konulu çalıştay ile önemli hukuki meseleleri masaya yatırdı. Çalıştayda, silahsızlanma süreci, infaz hukuku ve ifade özgürlüğü gibi kritik konular ele alındı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, barış ve demokratik toplum çağrısının önemine değindi.

Çalıştayın İçeriği ve Ele Alınan Konular

Çalıştayda, silahsızlanma sürecinin hukuki gereklilikleri ile entegrasyonu, infazda ayrımcılığın giderilmesi ve infaz hukukunda yapılacak pozitif düzenlemeler gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca, çatışmanın sonlanmasıyla birlikte ceza usul ve esas hukukuna yönelik yapılacak iyileştirmeler, ifade özgürlüğü alanında gerçekleştirilmesi gereken pozitif düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması için gereken adımlar masaya yatırıldı.

Mithat Sancar'ın Açıklamaları

Çalıştayda bir konuşma gerçekleştiren DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısına atıfta bulunarak, bu çağrının barış ve demokratik toplum başlığını taşıdığını vurguladı. Sancar, "Bu çağrının tarihi nitelikte olduğunu çeşitli gerekçelerle bugüne kadar açıkladık. Bugün tekrar neden tarihi nitelikte olduğuna dair argümanları sıralamayı gerekli görmüyoruz, ancak bir tarihsel dönüm noktası olduğunun altını tekrar çizmek isteriz" dedi. Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından yapılan 12. kongrede alınan kararların, bu süreçte önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Güvenin Temeli ve Demokratik Süreç

Sancar, demokratik bir sürecin izlenmesi ve bu sürecin hayata geçirilmesinin toplumsal iyileşmeye katkı sağlayacağını belirtti. "Güvenin temeli güvencelere dayanır. Ayrıca, demokrasi konusunda hazırlanan plan ve programların hayata geçirilmesi, toplumsal katılımı artırarak sürecin farklı kesimlerce sahiplenilmesine yardımcı olur" diye ekledi. Sancar, bu bağlamda bir barış planının önemine vurgu yaparak, "Amacımız barışı birlikte inşa etmek ve kalıcı hale getirmekse, bu barış planını toplumun farklı kesimleriyle ve mümkün olan en geniş katılımla oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Katılım

Düzenlenen çalıştaya, Mithat Sancar'ın yanı sıra DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, TBMM Komisyonu Koordinasyon üyeleri ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyeleri de katılım sağladı. Çalıştay, Sancar'ın konuşmasının ardından sona erdi.