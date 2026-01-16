CHP Parti Meclis Üyesi Ertürk, Hataylıları Mitinge Davet Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk, yarın gerçekleştirilecek mitinge Hataylıları davet ederek, kentin siyasi ve sosyal dinamikleri üzerindeki önemine dikkat çekti. Hatay'da, parti olarak kentteki sorunları çözmek ve yerel halkın taleplerine yanıt vermek amacıyla yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Ertürk, bu mitingin bu çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Miting Hazırlıkları ve Katılım Çağrısı

Ertürk, miting hazırlıkları kapsamında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarınki mitinge katılacağını duyurarak, Hataylıların bu önemli etkinliğe katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ertürk, "Hatay, partimiz için özel bir öneme sahip. Bu kenti ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Partinin Hatay’a Bakışı

CHP'nin Hatay'daki siyasi geçmişi ve yerel yönetim anlayışı hakkında bilgi veren Ertürk, partinin geçmişteki seçimlerde elde ettiği başarıların ve halkla kurduğu güçlü bağların altını çizdi. Hatay'ın kültürel çeşitliliği ve toplumsal yapısının, CHP'nin politikaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Ertürk, bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel halkın sorunlarının dinlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için partinin aktif bir şekilde sahada olduğunu belirten Ertürk, mitingin bu bağlamda önemli bir platform olacağını kaydetti. Ayrıca, Hatay'daki toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi adına yapılan çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Yarın düzenlenecek mitingde, Hataylıların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. CHP, bu mitingle birlikte hem yerel sorunlara dikkat çekmeyi hem de parti politikalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.