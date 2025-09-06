Bakan Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'nın ardından Manisa'da önemli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Manisa Valiliği'ne giden Göktaş, burada Vali Vahdettin Özkan ile bir araya geldi. Bu ziyaret, bölgedeki sosyal hizmet projelerinin geliştirilmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Valilik Ziyareti

Manisa Valiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Bakan Göktaş'a, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti. Ziyaretin ilk bölümünde, sosyal hizmetler alanındaki güncel konular ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Özkan ile makamında bir süre daha görüştü. Bu tür ziyaretlerin, yerel yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğini pekiştirdiği ifade ediliyor.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada, parti teşkilatıyla sosyal hizmet politikaları ve gelecekteki projeler üzerine görüşmeler yapıldı. Göktaş, parti üyelerine hitap ederek, sosyal hizmetlerdeki yenilikler ve kadınların güçlendirilmesi konularında önemli mesajlar verdi. AK Parti'nin, sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği projelerin, toplumun her kesimini olumlu etkilemesi amaçlandığı vurgulandı.

Bakan Göktaş'ın Manisa'daki bu ziyaretleri, Ege Bölgesi'nde sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Ziyaretler, bölgedeki kadın hizmetleri ile ilgili yapılacak çalışmaların hız kazanması açısından önemli bir fırsat sunuyor.