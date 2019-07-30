PlayStation 5'in fiyatı sızdırıldı!

Merakla beklenen PlayStation 5'in satış fiyatı sızdırıldı. PlayStation modelini bekleyenler yeni fiyat karşısında adeta şoke oldu.

MediaMarkt'ın İsviçre web sitesinde yeni PlayStation 5 görüntüleri basına sızdı. Kazara paylaşılan satış sayfasında PlayStation 5, 9999 İsveç Kronu fiyat etiketine rastlandı. Yaklaşık olarak 1050 dolar fiyata tekabül eden bu rakam hayranları şaşkına uğrattı.

PlayStation'ın NvidiaGeForce RTX 2070'li bilgisayar performansı ile neredeyse eşit olması beklenirken cihazın yine de fiyat etiketinin oldukça pahalı olmasından dolayı tepki alması da gündemde.