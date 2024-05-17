Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine göre azaldı.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi

TCMB'nin yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2024 anketinde piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi %44,16'dan %43,64'e düştü. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlandı.

TÜFE Beklentileri

Ankete göre, 12 ay sonrası tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %35,17 iken, bu anket döneminde %33,21'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %22,05'ten %21,33'e düştü.

Önemli Bulgular

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %33,06 olasılıkla %28,00 – 31,99 aralığında, %37,51 olasılıkla %32,00 – 35,99 aralığında, %21,09 olasılıkla %36,00 - 39,99 aralığında.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %24,24 olasılıkla %16,00 – 19,99 aralığında, %43,47 olasılıkla %20,00 – 23,99 aralığında, %21,25 olasılıkla %24,00 – 27,99 aralığında.

Faiz ve Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi %51,43'ten %51,51'e yükseldi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise %50,00 olarak sabit kaldı.

Döviz kuru beklentileri ise şu şekilde:

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL): %40,01'den %38,78'e düştü.

12 ay sonrası döviz kuru: %42,47'den %41,80'e geriledi.

GSYH Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 ve 2025 yılı büyüme beklentileri, bir önceki anket döneminde olduğu gibi sırasıyla %3,3 ve %3,7 olarak sabit kaldı.