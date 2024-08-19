Borsa İstanbul’da Sert Düşüş, Piyasaların Gerileme Nedenleri

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşanan sert satış baskılarıyla gündeme geldi. Pardus Portföy’ün haftalık raporuna göre, küresel piyasalardaki belirsizlikler, MPOX salgını, jeopolitik gerilimler ve resesyon endişeleri Borsa İstanbul’u olumsuz etkileyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Endeks, haftayı 9822 puanla kapatarak, diğer küresel piyasalardan negatif yönde ayrıştı. Bu gelişmeler, yatırımcıları tedirgin ederken, gelecekteki piyasa hareketlerine dair belirsizlikleri de artırıyor.

Borsa İstanbul’un Negatif Ayrışma Nedenleri

Pardus Portföy’ün değerlendirmesine göre, Borsa İstanbul’un küresel piyasalara kıyasla negatif ayrışmasının arkasında birkaç kritik neden bulunuyor. İlk olarak, artan nakit ihtiyacı nedeniyle birçok yatırımcı mevduatlarını ve borsadaki yatırımlarını çözmeye başladı. Bu durum, yatırımcıların riskten kaçınmasına ve likidite arayışına girmesine neden oldu. Ayrıca, yüksek faiz oranları, yatırımcılara alternatif yatırım fırsatları sunarken, borsaya yönelik risk iştahını azalttı.

İkinci çeyrek mali tablolarının operasyonel açıdan beklentileri karşılamaması ve üçüncü çeyrek beklentilerinin de zayıf kalması, yatırımcı güvenini sarstı ve borsadaki satış baskısını artırdı. Bu faktörler, Borsa İstanbul’un haftayı küresel piyasalara göre daha kötü bir performansla kapatmasına yol açtı.

Türkiye Ekonomisinde Yoğun Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta, Türkiye ekonomisi açısından da hareketli geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Güney Kore ile 56 milyar TL ve 2,3 trilyon Won tutarındaki swap anlaşmasını yeniledi. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Türkiye’de işsizlik oranı %9,2’ye yükseldi. Bu artışın temel sebepleri arasında yüksek faiz oranları ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama gösteriliyor.

Pardus Portföy, perakende satış hacminde bir artış gözlemlenirken, ticari satış hacminin daralmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye, uzun bir aradan sonra 407 milyon dolar cari fazla vererek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Ancak, inşaat maliyet endekslerinin artmaya devam etmesi, sektör üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor.

TCMB’nin Faiz Kararı ve Piyasaların Beklentisi

Bu hafta Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri TCMB’nin alacağı faiz kararı. Pardus Portföy, Salı günü açıklanacak bu kararın piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtiyor. Genel beklenti, TCMB’nin faiz oranını sabit tutacağı yönünde. Ancak, para politikasına dair yapılacak açıklamalar, yatırımcılar için önemli sinyaller içerebilir.

Pardus Portföy ayrıca, haftanın geri kalanında piyasalar için kritik bir veri akışı olmadığını, ancak Salı günü açıklanacak Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerinin izleneceğini belirtiyor. Perşembe günü Tüketici Güven Endeksi verileri de piyasa için önemli bir gösterge olacak.

Küresel Piyasalarda Hareketlilik

Küresel piyasalarda, Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere önemli gelişmeler yaşandı. Hindistan’da TÜFE’nin beklentilerin altında artması, Japonya’da ise ÜFE’nin yıllık %3 ve aylık %0,3 oranında artış göstermesi dikkat çekti. Yeni Zelanda, 25 baz puanlık faiz indirimiyle faizi %5,25 seviyesine çekti. Güney Kore’de ise işsizlik oranı %2,5 seviyesine geriledi.

ABD’de açıklanan TÜFE ve ÜFE verileri piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. TÜFE verileri, beklentilere paralel olarak aylık %0,2, yıllık %2,9 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte, Sanayi Üretimi aylık %0,6 oranında daralarak beklentilerin altında kaldı. Michigan Tüketici Güveni Endeksi ise 1,4 puan artışla 67,8 seviyesine yükseldi.

Avrupa’da ise Almanya ve Euro Bölgesi’nde ZEW endeksleri sert düşüş gösterdi. Bu durum, sıkılaştırma politikalarının ekonomik zararlara yol açtığını gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Jackson Hole Sempozyumu ve Küresel Beklentiler

Bu hafta küresel piyasalar açısından en önemli gelişmelerden biri, 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu olacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı sunum, küresel piyasalar üzerinde büyük bir merakla bekleniyor. Powell’ın konuşmasında, faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin vereceği ipuçları, küresel piyasalarda belirleyici bir etkiye sahip olabilir.

Pardus Portföy, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ekibinin de bu toplantıya katılmasının beklendiğini belirtiyor. Bu katılım, Türkiye’nin para politikası ve küresel piyasalardaki konumunu belirlemek açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Sonuç Olarak

Pardus Portföy, yatırımcıların bu hafta hem yurtiçi hem de küresel piyasalarda temkinli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle TCMB’nin faiz kararı ve Jackson Hole Sempozyumu’ndan çıkacak sonuçlar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Bu nedenle, yatırımcıların piyasaları yakından takip etmeleri ve stratejik adımlar atarken dikkatli olmaları öneriliyor.