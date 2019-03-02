Pendik'e yeni teknoloji merkezi

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Pendik'te esnafla bir araya geldi. Binali Yıldırım 'Pendik Teknoloji Merkezi'ni kurarak burada 60 bin gence iş vereceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Teknoloji Merkezi kurulacağını söyleyerek yeni hedeflerinin olduğunu belirtti.

Yeni Hedefler

Binali Yıldırım, "Her türlü araştırma ve geliştirmelerimiz devam ediyor. Burada kuracağımız yeni teknoloji merkezi ile yeni ürünler elde edeceğiz. Endüstriyel teknolojide bu merkez hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katkıda bulunacaktır." dedi.

Pendik'teki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Yıldırım, burada işçilerle beraber de yemek yemekten geri kalmadı.