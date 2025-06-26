Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yarın yeniden ibadete açılacak. Açılış, kılınacak cuma namazıyla gerçekleşecek.

Özlüce Mahallesi’nde bulunan yapı, 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında mübadeleyle birlikte camiye dönüştürülerek uzun yıllar ibadet yeri olarak kullanıldı.

Restorasyon 2023’te başladı

Yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon sürecinde hem yapının taşıyıcı sistemi güçlendirildi hem de tarihi dokusuna sadık kalındı.

Mimari özgünlük korundu

Doğu-batı yönlü, kareye yakın dikdörtgen plana sahip camide yapılan çalışmalarla inşa edildiği dönemin mimari özellikleri titizlikle muhafaza edildi. Gelişmiş inşaat teknikleriyle sağlamlaştırılan yapı, özgün detaylarıyla ayağa kaldırıldı.

Kültürel miras korunuyor

Restorasyonla birlikte Özlüce Camisi, hem ibadet işlevine yeniden kavuştu hem de bölgenin kültürel miras haritasındaki yerini güçlendirdi. Yapı, artık sadece ibadet için değil, aynı zamanda tarihi kimliğiyle de öne çıkacak.