Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’da düzenlenecek özel turnuva öncesi kamp yaptığı Kırşehir’den dualarla uğurlandı. Kırşehir Ahi Stadyumu ve tesislerinde kamp sürecini tamamlayan milli takım, son gününde Ahi Evran-ı Veli’nin türbesini ziyaret etti.

Teknik heyet ve futbolculara ziyaret sırasında Ahi kaftanı giydirilirken, burada yapılan Ahi duasına da hep birlikte eşlik edildi. Manevi atmosfer içinde tamamlanan kampın ardından milli takım kentten ayrıldı.

“Ahi duası olmadan gitmek olmazdı”

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, kamp sürecini değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kırşehir’de güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Fiziksel ve taktik çalışmalarımız verimli geçti. Ama sadece beden değil, ruh da hazırlanmalı. Bu yüzden Ahi duasını alarak yola çıkıyoruz. Hedefimiz Polonya’da bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak.”

Kırşehir’den anlamlı veda

Milli takıma ev sahipliği yapan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da, şehir olarak misafirperverlikten mutluluk duyduklarını ifade etti. Takıma moral veren halkın ilgisi, oyuncular ve teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandı.

Milli takım, Polonya’daki uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil edecek. Hedef ise şampiyonlukla yurda dönmek.