Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek olması, otomotiv sektöründe büyük bir hareketlilik yarattı. Bu durum, otomotiv markalarının ellerindeki araçları hızla satabilmek için büyük indirim kampanyaları başlatmasına yol açtı. İndirimler 300 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Sıfır Araçlarda Büyük İndirimler

Türkiye otomotiv pazarında birçok marka, kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi cazip kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar, ikinci el piyasasında da fiyatların dengelenmesine yardımcı oluyor. Son dönemde sıfır araçlarda %20'ye varan indirimler görülüyor. Bazı markalar, liste fiyatlarının altında satış yaparak araçlarını tüketiciye sunuyor.

Geçen Yılın Rekor Satışları ve Güncel Durum

Geçen yıl, Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor satışa ulaştı. Ancak, otomobil bulunurluğunda yaşanan sorunlar ve arz-talep dengesindeki bozulmalar, ikinci el otomobil fiyatlarının aşırı değerlenmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve yeni ekonomi programı, fiyatların dengelenmesine yardımcı oldu. Otomotivin "yatırım aracı" olarak görülme cazibesi azaldı ve gerçek alıcılar ile markalar karşı karşıya kaldı.

İkinci El Piyasasında Durum

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, Nisan ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre %0,73, yılbaşından itibaren ise %2,24 arttı. Bu artış, piyasadaki dengelenmeye işaret ediyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bayilerin ellerinde biriken yıllık siparişler nedeniyle peşin indirimler ve kampanyalar düzenlediğini belirtti.

Otomotivde 7 Temmuz Telaşı

Ertemel, Avrupa Birliği'nin GSR tescili olmayan araçların satışına izin vermeyeceği 7 Temmuz tarihiyle ilgili olarak, bayilerin ve distribütörlerin ellerindeki araçları hızlıca satmak için kampanyalar düzenlediğini söyledi. "Bayiler, bu araçları ellerinde kalırsa, belki kendilerine faturalayıp kiralama yöntemiyle daha sonra satabilirler," dedi.

Yıl Sonu Beklentileri

Türkiye otomotiv pazarında yıl sonunda 900-950 bin adetlik satış hacmi bekleniyor. Ertemel, faizin yüksek olması ve krediye erişimin zor olması nedeniyle otomotiv sektörünün zorlandığını belirtti. Ancak, yıl sonuna kadar kampanyaların devam etmesi bekleniyor.