Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile Ankara’da buluştu. İki komutan, Genelkurmay Başkanlığı karargâhında düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreniyle başladı

Ankara’daki Genelkurmay Karargâhı’nda gerçekleşen törende, iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Tümgeneral Huneyti, Onur Kıtası’nı selamladı. Protokol töreninin ardından görüşmeye geçildi.

Görüşme basına kapalı yapıldı

Tören sonrası Orgeneral Gürak ve Tümgeneral el-Huneyti, basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği, bölgesel güvenlik konuları ve savunma alanındaki ortak çalışmaların ele alındığı değerlendiriliyor.

Bu ziyaret, Türkiye ile Ürdün arasındaki askeri ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir diplomatik temas olarak dikkat çekiyor.