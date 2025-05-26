Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde katıldığı doğa yürüyüşü sırasında kayboldu. Olay sonrası bölgede çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı.

Gürleyik Şelalesi civarında iz kayboldu

Alınan bilgilere göre Bartu, Adatepebaşı köyü yakınlarında bulunan Gürleyik Şelalesi çevresinde doğa yürüyüşüne katıldı. Grup üyeleri bir süre sonra Bartu’nun yanlarında olmadığını fark etti. Endişelenen ekip, hemen durumu jandarma birimlerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, bölgeye AFAD, AKUT, jandarma, dalgıç ekipleri ve iz takip köpekleri yönlendirdi.

Arama çalışmaları tüm alanlara yayıldı

Kayıp bürokratı bulmak için yürütülen çalışmalarda hem kara hem su ekipleri görev alıyor. Şelalenin çevresi, ormanlık alanlar ve su birikintileri titizlikle taranıyor. Arama ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, çalışmaların Bartu’nun izine rastlanana kadar süreceği bildirildi. Ayrıca bölge halkı da çalışmalara destek vermeye devam ediyor.