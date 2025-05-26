İsrail yönetimi, Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını kapsayan son anlaşma taslağını kabul etmedi. İsrailli bir yetkili, teklifin Hamas lehine "teslimiyet" anlamına geldiğini savundu.

“Hiçbir sorumlu hükümet kabul etmez” çıkışı

İsrail basınına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, sunulan yeni anlaşma taslağını eleştirerek, "Bu teklif, İsrail’deki hiçbir sorumlu hükümetin kabul edebileceği bir metin değil," dedi. Aynı yetkili, Hamas'ın anlaşmaya yaklaşmak istemediğini öne sürse de, son taslağı reddeden tarafın İsrail olduğu dikkat çekti.

Taslakta 70 günlük ateşkes ve esir teslimi yer alıyordu

Basına sızan bilgilere göre, önerilen anlaşma şu maddeleri içeriyordu:

İsrail ordusunun, 18 Mart sonrası işgal ettiği Gazze bölgelerinden çekilerek önceki sınırlara dönmesi

70 günlük geçici ateşkes ilan edilmesi

Hamas’ın elinde tuttuğu 5 sağ esir ile 5 İsrailli esirin cenazesinin teslimi

Ateşkes süresince Gazze'nin tüm bölgelerine kesintisiz insani yardım ulaştırılması

Bu şartların, İsrail tarafından "güvenlik riskleri" nedeniyle kabul edilmediği belirtiliyor.

Trump: İki tarafla da temas halindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Gazze’deki durumu mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyoruz. İsrail ve Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halindeyiz," ifadelerini kullandı. Ancak Washington’un arabuluculuk çabalarının şu aşamada sonuç vermediği görülüyor.

Öte yandan bölgede hem askeri hareketlilik hem de diplomatik baskılar artarken, İsrail ile Hamas arasında kısa vadede bir anlaşma zemini oluşup oluşmayacağı belirsizliğini koruyor.