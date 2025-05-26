Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa Senatosu’ndan gelen dört kişilik heyeti Ankara’daki genel merkezde kabul etti. Ziyaret, Türkiye-Fransa ilişkileri bağlamında dikkat çeken bir temas olarak öne çıktı.

Görüşmeye partiden üst düzey isimler de katıldı

CHP’nin yazılı açıklamasına göre heyette Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier yer aldı. Heyet, Özgür Özel’le makamında bir araya geldi.

Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel de hazır bulundu.

AB ilişkileri ve demokratik değerler masadaydı

Toplantının ana gündem başlıkları arasında Avrupa Birliği ilişkileri, insan hakları, parlamenter diplomasi ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Tarafların, Türkiye ile Fransa arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve demokratik değerler temelinde iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda olumlu mesajlar verdiği öğrenildi.

Özgür Özel’in Avrupa ile ilişkilerde ortak değerler vurgusu yaptığı ve CHP'nin bu bağlamda aktif dış politika yürütmeye hazır olduğunu dile getirdiği belirtildi.