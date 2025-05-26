2025 yılı genel atamaları kapsamında, görev puanına dayalı sistemle toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değişikliği işlemi yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürecin ilk kez elektronik ortamda ve objektif kriterlerle yürütüldüğünü açıkladı.

Yeni sistemle atamalar dijitalleşti

Polis Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Yerlikaya, artık polis atamalarının “görev puanı” esasına göre elektronik sistemle gerçekleşeceğini belirtti. Bu sistemle hem adalet hem de verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Görev puanı; görev yapılan ilin gelişmişlik düzeyi, tercih edilme oranı, iş yoğunluğu ve özel bölge durumuna göre belirleniyor. İstanbul gibi görev yükü yüksek iller ile mahrumiyet bölgelerinde çalışan personele ek puan avantajı sağlanıyor.

Atama dağılımı şöyle gerçekleşti:

bölgeden 2. bölgeye: 7.983 personel

bölgeden 1. bölgeye: 12.355 personel

bölgeden yine 2. bölgeye: 1.707 personel



Toplamda 22.045 polis yeni görev yerlerine atandı. Yerlikaya, tüm personelin atama yerlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebileceğini ifade etti.

Bilgilendirme SMS ile yapılacak

Yeni sistemin önemli bir parçası da hızlı bilgilendirme oldu. Atama sonuçları artık SMS yoluyla personele ulaştırılacak. Ayrıca, atama yazıları 24 saat içinde ilgili illerin sistemine gönderilecek.

Yerlikaya, “Atamalarda şeffaflık ve ihtiyaç önceliği ön planda olacak. Artık adil bir dönem başlıyor,” ifadelerini kullandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik atamaları da tamamlandı

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 2025 atamaları da gerçekleşti.

Jandarma: 36.686 personel

Sahil Güvenlik: 1.701 personel

Toplamda 38 binden fazla güvenlik personelinin ataması tamamlandı. Yerlikaya, “Her bir güvenlik birimimiz, milletimizin huzuru için karada, denizde ve sınırda görevini sürdürüyor” dedi.