Garanti BBVA'nın kripto varlık platformu Garanti BBVA Kripto, mobil uygulamasını yenileyerek kullanıcılarına daha hızlı, daha sade ve daha güvenli bir yatırım deneyimi sunmaya başladı.

Platform, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 100 bin kullanıcıya ulaşırken, 18 farklı kripto varlığın alım-satım ve saklama işlemlerine imkan veriyor.

TL ve dolar pariteleriyle işlem, anlık takip, güvenli altyapı

Yenilenen uygulamayla birlikte yatırımcılar artık kripto varlıkları hem Türk lirası hem de Amerikan doları pariteleriyle kolayca alıp satabiliyor.

Uygulamada öne çıkan bazı yeni özellikler:

Limit emir verme

Fiyat alarmı oluşturma

Canlı grafiklerle coin takibi

Kar-zarar hesaplama

Favori liste oluşturma

Uygulama ayrıca Garanti BBVA müşterileri için entegre giriş desteği sunarak işlemleri kolaylaştırıyor.

“Güçlü teknoloji, bankacılık güvencesiyle birleşiyor”

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, Türkiye'de kripto varlık yatırımlarına ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

“Kripto yatırımcılarının ihtiyaçlarını bankacılık standartlarında karşılayan, sade ve güvenli bir platform oluşturduk. Bu alanda örnek olacak bir model geliştirmeyi sürdüreceğiz.” diyen Güven, uygulamanın dış dolandırıcılık risklerine karşı 7/24 izleme sistemine sahip olduğunu da vurguladı.

Kurumsal yatırımcılar için de fırsatlar sunacak

Güven, uygulamanın yalnızca bireysel değil, kurumsal kullanıcıların da kripto yatırımlarına uygun olarak geliştirildiğini belirtti.

“Türkiye'de bankacılık çatısı altında geliştirilen nadir kripto platformlardan biriyiz. Bu sayede hem teknoloji hem güvenlik alanında güçlü bir altyapı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.