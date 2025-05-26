İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturma, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda tespit edilen usulsüzlüklere dayanıyor. Gözaltına alınanlar arasında İBB’nin üst düzey isimleri de yer alıyor.

Üst düzey isimler soruşturma kapsamında

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Başkanı Ziya Gökmen Togay, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu gibi isimler bulunuyor.

Şüpheliler arasında ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü ve bazı özel şirket yöneticileri de yer alıyor.

Çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyon, İzmir, Antalya, Trabzon, Tunceli ve Kocaeli gibi illeri de kapsadı. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 45 kişi gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Adli süreç başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.