Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,68 yükselişle 9.419,94 puandan başladı. Cuma günü yüzde 1,33 değer kazanan endeks, yeni haftaya da iyimser havayla giriş yaptı.

Açılışta bankacılık hisseleri yüzde 1 artarken, holding endeksi yüzde 0,63 yükseldi. En fazla kazandıran sektör yüzde 2,81 ile inşaat oldu. Spor endeksi ise yüzde 2,01 ile en fazla kaybettiren sektör olarak dikkat çekti.

Trump’ın tarifeleri küresel risk iştahını etkiliyor

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50’lik gümrük tarifesi önerisi, piyasaların radarına girdi. Trump, yaptığı açıklamada tarifenin 1 Haziran’da yürürlüğe girebileceğini duyurdu, ancak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yapılan görüşme sonrası uygulamanın 9 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.

Bu gelişme, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına yol açtı.

Gözler ECB Başkanı Lagarde’da

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı açıklamalar piyasaların takibinde olacak.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.400 ve 9.300 puanın destek; 9.500 ve 9.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.