Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen 3. İslamofobi ile Mücadele Konferansı’na gönderdiği mesajda, İslamofobinin dünya genelinde sistematik bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Aliyev’in mesajı, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev tarafından okundu.

Aliyev, “İslam’a yönelik nefret ve düşmanlık artık yalnızca bireysel değil, kurumsal ve siyasi düzeyde de yaygınlaşmakta. Bazı Batılı ülkelerde bu durum neredeyse devlet politikası haline geldi” ifadelerini kullandı.

“İfade özgürlüğü adı altında İslam’a saldırı kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Aliyev, Hz. Muhammed’e yönelik hakaretler, Kur’an-ı Kerim’in yakılması ve ibadethanelere yapılan saldırılara dikkat çekerek bu tür eylemlerin "ifade özgürlüğü" ile meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Ayrıca, İslamofobik eğilimlerin medya ve sosyal medya üzerinden yaygınlaştırıldığını, bazı ülkelerin bu tür algıları kasıtlı olarak desteklediğini söyledi.

“İslamofobi devlet politikası haline geliyor”

Aliyev, geçmişte sömürgecilik ve soykırımlarla anılan bazı ülkelerin bugün insan hakları savunuculuğu yaparken İslam karşıtı yasalar çıkardığını ifade etti. Eğitim, konut, istihdam gibi temel haklarda Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artık resmi uygulamalara yansıdığını kaydetti.

Karabağ işgali örneği: “İslam mirası hedef alındı”

Azerbaycan’ın da bu önyargıların mağduru olduğunu belirten Aliyev, Karabağ’daki 30 yıllık işgal sürecinde Müslümanlara ait cami, türbe ve mezarlıkların tahrip edildiğini ve Batılı çevrelerin bu işgale dini saiklerle kayıtsız kaldığını dile getirdi.

“İslam barışın ve merhametin dinidir”

Mesajının sonunda İslam’ın evrensel değerler taşıyan bir barış dini olduğunu vurgulayan Aliyev, “İslam, yüksek ahlaki ilkeleriyle milyarlarca insana rehberlik etmeye devam ediyor” dedi.

“Birlik çağrısı”

Aliyev, İslam ülkeleri arasında dayanışmanın önemine değinerek, “İslamofobiyle tek cepheden mücadele edilmeli. Müslüman dünyası bu adaletsizlik karşısında birlikte sesini yükseltmelidir.” çağrısında bulundu.