Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak artış gösteren gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Saat 09.30 itibarıyla gram altın yüzde 0,2 gerileyerek 4.190 TL’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.900 TL, Cumhuriyet altını ise 27.490 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altında baskı: 3.340 dolara geriledi

Altının ons fiyatı, haftaya yüzde 0,5 düşüşle başladı ve 3.340 dolar seviyesine çekildi. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergisi açıklamalarının piyasalarda belirsizlik oluşturduğunu belirtiyor.

Trump’ın AB’ye yönelik yüzde 50 vergi önerisinin 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a ertelenmesi, kısa vadede risk iştahını destekledi ancak güvenli liman talebinde sınırlı bir azalışa yol açtı.

Jeopolitik riskler gündemde

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yoğun saldırıları ve Trump’ın Putin’e yönelik eleştirileri de jeopolitik tansiyonu artırdı. Analistler, bu durumun altın gibi güvenli varlıklara olan talebi canlı tuttuğunu ifade ediyor.

Teknik görünüm: Ons altında 3.300 destek, 3.360 direnç

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yatırımcıların gözü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarında olacak.

Teknik olarak bakıldığında, ons altında 3.300 dolar seviyesinin destek, 3.360 doların ise direnç olarak takip edildiği bildiriliyor.