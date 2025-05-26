Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru yükselişle hareket ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,3 artış kaydeden kur, 39,0270 seviyesinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı yatay tamamlayan dolar, cuma gününü 38,9090 seviyesinden kapatmıştı. Yeni haftada döviz piyasaları, yeniden hareketlenmiş görünüyor.

Euro ve sterlin TL karşısında primli

Sadece dolar değil, diğer ana para birimlerinde de yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,7 artışla 44,5850'ye, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 53,0680'e ulaştı.

Yatırımcılar, dövizdeki bu hareketliliği özellikle dış borç ödemeleri, ithalat ve tasarruf stratejileri açısından yakından izliyor.

Dolar endeksi geriliyor

Öte yandan doların küresel değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,4 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, doların uluslararası piyasada zayıfladığına işaret ediyor ancak TL karşısındaki güçlenmesinin iç dinamiklere bağlı olduğu yorumları yapılıyor.

Trump’ın tarife çıkışları gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik belirsizlik yaratan tarife söylemleri, global piyasalarda baskı oluşturuyor. Ani politika değişiklikleri, yatırımcıların güvenli pozisyon almasını zorlaştırıyor.

Ekonomistler, dış ticaretteki bu belirsizliklerin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine olumsuz yansıdığını ifade ediyor.

Piyasaların gözü Lagarde’da

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın gün içinde yapacağı konuşma piyasaların radarında olacak.

Uzmanlara göre, Lagarde’ın açıklamaları euro bölgesi politikalarına yönelik sinyaller taşıyabilir ve döviz piyasalarında dalgalanmaya neden olabilir.