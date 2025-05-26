Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda haftaya sınırlı bir artışla başladı. Cuma günü 64,50 dolara kadar çıkan fiyat, bugün sabah saatlerinde 64,46 dolardan işlem gördü. Piyasalar, ABD Başkanı Trump’ın ticaret kararları ile OPEC+ toplantısını yakından takip ediyor.

AB tarifelerine erteleme fiyatları destekledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği'ne yönelik planladığı ek gümrük tarifelerini 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a ertelemesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü etki yarattı. Kararın, Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından alındığı bildirildi.

Uzmanlara göre, bu erteleme küresel ticaret gerginliklerinin geçici olarak yumuşamasını sağladı ve bu durum enerji talep beklentilerini destekleyerek fiyatlara sınırlı da olsa pozitif katkı sundu.

Gözler OPEC+ toplantısında

Petrol piyasaları, 1 Haziran’da yapılacak OPEC+ toplantısını kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Toplantıda, üretim seviyelerinde yeni bir artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Analistler, grubun temmuz ayı itibarıyla günlük 411 bin varil ek üretim konusunda uzlaşabileceğini belirtiyor.

Bu olası karar, özellikle yılın ikinci yarısında artan talebi karşılamak açısından önemli olacak. Ancak, üretim artışı kararı, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

İran faktörü devrede

Trump ayrıca, İran ile yapılan nükleer müzakerelerin “çok iyi” geçtiğini açıkladı. Bu açıklama, İran’ın ilerleyen dönemde ham petrol ihracatını artırabileceği beklentilerini gündeme getirdi. ABD’nin olası yaptırım gevşetmesi, piyasadaki arzın artmasına neden olabilir.

Uzmanlar, OPEC+ kararlarının yanı sıra İran’dan gelebilecek olası ek arzın da piyasa dengeleri üzerinde etkili olacağına dikkat çekiyor.

Teknik seviyeler

Brent petrol için teknik olarak 67,10 dolar seviyesi direnç, 60,13 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise aynı saatlerde 61,51 dolardan alıcı buldu.