Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan İhracat Talep Endeksi, nisan ayında aylık bazda yüzde 0,8 artışla 99,6 seviyesine çıktı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2’lik hafif bir düşüş gösterdi.

Açıklamaya göre, ihraç ürünlerine yönelik talep koşullarını ve ihracat yapılan ülkelerin ekonomik verilerini esas alan endeks, uzun dönem ortalamasının hâlâ altında seyrediyor. Ancak nisan ayında görülen ılımlı iyileşme, toparlanma sinyali olarak değerlendirildi.

Güven endekslerindeki artış destekleyici oldu

Nisandaki yükselişte işsizlik ve sanayi üretimindeki sınırlı düşüşlere rağmen, tüketici ve iş dünyası güvenindeki artış ile enflasyonda görülen iyileşme etkili oldu. Bu faktörler, ihracat talebini destekleyerek endeksin toparlanmasına katkı sağladı.

Pazar Dayanıklılığı 100’ü aştı

TİM’in ihracat pazarlarının ekonomik ve siyasi dalgalanmalara karşı direncini ölçtüğü “Pazar Dayanıklılık Endeksi” de aynı dönemde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

Nisanda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 1,9 artan endeks, 100,6 seviyesine ulaştı. Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalma ve ihracat talebindeki dengelenme, bu artışı destekledi.

Genel görünüm ne söylüyor?

TİM verileri, ihracat pazarlarında kırılganlığın azaldığını ve talep tarafında kademeli bir toparlanma sürecine girildiğini gösteriyor. Her ne kadar endeks uzun vadeli ortalamaların biraz gerisinde seyretse de yön yukarı.

Bu tablo, önümüzdeki aylarda dış ticaret performansında istikrar sağlanması adına umut verici olarak yorumlanıyor.