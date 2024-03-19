New York Turkish American Center ev sahipliğinde, 16 Mart Cumartesi tarihinde Çanakkale Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi. Ardından NYTAC Akademi’nin tiyatro gösterisi sahnelendi. Uluslararası başarıya sahip tiyatro yazarı Asmin Nimet SİNGEZ'in yazıp yönettiği "Mustafa Kemal'i Anlamak" adlı oyun, "Çanakkale Geçilmez" adlı oyun büyük beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı. NYTAC AKADEMİ Okulu öğrencilerinin ilk kez rol aldığı gösteride Amerika'da yaşayan gençler Türkçe olarak performans sergiledi. Kültürümüzün yaşatıldığı okulun etkinlikleri özverili eğitimcileri Aynur ARSLAN, Asmin Nimet SİNGEZ, okul müdürü Kübra ISITAN, resim öğretmeni Isilay YILDIZ ile hem Türk hem Amerikan toplumunun ilgisini çeken öğrenciler Türkçe ve İngilizce eğitim alma olanağı bulmaktadır.

NY Turkish American Okulu öğrenci ve velileri, konuklar, katılımcılar, YTB, TARF ve Diyanet Center of America işbirliğiyle Türk geleneksel gölge oyununu keşfettiler. Programda TAASNY, Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu'nu sundu. 700 yıllık tarihiyle Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu, çocuklar için Ramazan ayının da vazgeçilmezidir. Tasvir Yapım Atölyesi (Çocuklar için) bir workshop gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlikte NYTAC Başkanı Sayın Erol Akyürek açılış konuşması yaparak Çanakkale Şehitlerimizi andı. Programa NYTAC Yönetim Kurulu'ndan Seçkin Yıldız, Turkish American Sanat Topluluğu Başkanı İbrahim Yazıcı, TAASNY Başkan Yardımcısı Aysen Darcan, Asian Jade Society Vice President ve SCPD Police Officer Thomas Joy, Uluslararası Medya Direktörü Melih Göğebakan da katılım gösterdi.