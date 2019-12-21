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Ndiaye Trabzonspor'a
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Ndiaye Trabzonspor'a

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Son dakika haberine göre Kulübü Stoke City'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcunun aylık ücretlerinin bir kısmı ise Trabzonspor tarafından ödenecek. 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 50 maçta forma giyerken 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.


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