Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan seçimlerin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını yönetti. Toplantıda, Türkiye'nin siyasi tablosuna ilişkin detaylı bir değerlendirme yapıldı. Erdoğan, seçim sonuçlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, parti içinde yaşanan oy kaybına ve nedenlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın ifadelerine göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 44,3'ten yüzde 35,5'e gerilerken, Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 51,6'dan yüzde 40,5'e düştü. Bu kaybın temel sebebi olarak önceki seçimde AK Parti'ye destek veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi gösterildi. 2024 seçimlerine katılımın önceki seçimlere göre %6 oranında azalması ve bunun büyük kısmının AK Parti seçmenlerinden kaynaklanması da dikkat çekti.

Erdoğan, parti içinde yaşanan oy kaybının nedenlerini detaylı bir şekilde ele alırken, parti teşkilatı, genel merkez ve aday seçim süreçlerinin etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, ekonomik zorluklar, koronavirüs salgını ve uluslararası gerginliklerin de oy kullanma isteğini etkilediğini ifade etti.

Kendisine ve partisine yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, emeklilerin enflasyon nedeniyle yaşadığı refah kaybına dikkat çekti. Ancak buna rağmen, bütçe disiplinini bozmadan yapılan çabalara rağmen hedeflenen sonuca ulaşılamadığını belirtti. Ayrıca, Gazze krizi gibi uluslararası meselelerde siyasi saldırıların savuşturulamadığını ve değerlendirmelerin yapılacağını söyledi.

Erdoğan, siyasi partilerin temel amacının halkla bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, kibir hastalığına dikkat çekti. Partinin her seviyesinde, vatandaşla ilişkilerin kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için özeleştiri sürecinin önemine işaret etti.

Parti içi kavgaların ve eksikliklerin üzerine gitme gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, milletin verdiği mesajın net olduğunu ve bu mesajın dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak, hataların görülerek düzeltilmesi veya daha büyük bedellerin ödenmesi gerektiğini belirtti ve parti mensuplarına bu konuda sorumluluklarını hatırlattı.