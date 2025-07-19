Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2022 yılında kayıp başvurusu yapılan A.D. adlı kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Kemik parçaları ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Ormanda bulunan kemikler A.D.’ye ait çıktı

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan 2022’de kaybolan A.D.’yi bulmak için yürüttüğü çalışmalarda, 12 Haziran 2025’te önemli bir gelişmeye ulaştı. Fethiye’deki ormanlık alanda bulunan kemik parçaları ve kıyafetlerin A.D.’ye ait olduğu tespit edildi.

Cinayeti eşi ve yakınları işlemiş

Yapılan soruşturma sonucunda, A.D.’nin kaybolmasından altı gün önce, 12 Nisan 2022’de eşi, eşinin iki kardeşi ve eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayet, aile bireylerinin iş birliğiyle planlandığı iddiasıyla soruşturuluyor.

Operasyon 4 ilde eş zamanlı yapıldı

Şüphelilerin yakalanması için Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği ve 47 tabanca fişeği ele geçirildi.

10 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.