Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri, Varna Limanı'nda

'Açık Deniz Eğitimleri' programı kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'nin Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'ndan 506 birinci sınıf öğrencisi,Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük komutasındaki TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa gemileriyle Varna Limanına ulaştı.

Öğrencilerin oryantasyon gezisinde, mesleki bilgilerini yerinde pekiştirmeleri, yurtiçi ve yurt dışı liman ziyaretleri ile görgülerini arttırmaları ve temsil kabiliyetlerini geliştirmeleri ,gemi ve deniz şartlarına alışkanlık kazanmalarını sağlamaları amaçlanıyor.Öğrenciler 10 Mayıs'a kadar Varna limanında kalacak.25 mayısa kadar öğrenciler, Romanya'nın Köstence,Samsun ve Çanakkale limanlarını da ziyaret edecek.