Eğer tuvalet kağıdı alışverişinizi ekonomik bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor! İşte Migros’un bu çılgın kampanyasının tüm detayları…

Migros’un “Seç Al” kampanyası kapsamında, Solo bambu katkılı 16'lı dev tuvalet kağıdı paketleri yalnızca 89,95 TL’den satışa sunuluyor. Normalde 189,95 TL’den satılan bu ürün, şimdi muazzam bir indirimle yarı fiyatına temin edilebiliyor. Bu fırsat, hem kaliteli bir ürünü uygun fiyata almanızı sağlıyor hem de bütçenizi rahatlatıyor. Bu sayede özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde rahatlamanın söylenebileceği de aşikar. Birçok üründe yapılan ciddi indirimlerden biri de tuvalet kağıdı..

Kampanya Nasıl İşliyor?

Kampanyadan yararlanmak oldukça basit. Tek yapmanız gereken Migros marketlerde veya Migros sanal market üzerinden 25 TL ve üzeri alışveriş yapmak. Bu alışveriş şartını sağladığınızda, 16’lı tuvalet kağıdı paketinizi sadece 89,95 TL’ye satın alabilirsiniz. Ancak bu fırsat, stoklarla sınırlı olduğu için acele etmeniz gerekiyor. Stokların hızla tükenmesi olası bir durum olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçmelisiniz. Stoklar tükenmeden hızlıca kendinize en yakın yerden alabilir, sipariş verebilirsiniz.

Kampanya Süresi ve Ürün Detayları

Migros, kampanya süresince sadece tuvalet kağıdında değil, birçok temel gıda ürününde de indirimler sunuyor. Ayçiçek yağı, labne peyniri, dondurma gibi ürünlerde de fırsatlar mevcut. Bu kampanya, hem temizlik ihtiyacınızı karşılamanızı hem de diğer temel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla almanızı sağlıyor. Kampanyayla ilgili diğer detaylar hakkında bilgi almak istiyorsanız marketin bilgi adreslerini alabilir, buradan alımlarınızı sağlayabilirsiniz .

Kampanya Hedefliyor

Migros’un bu kampanyası, yüksek maliyetlerin etkilediği günlerde alışveriş yapan vatandaşlara önemli bir destek sunmayı amaçlıyor. Bütçenizi rahatlatacak ve alışveriş deneyiminizi keyifli hale getirecek bu fırsat, ekonomik rahatlama sağlamanın yanı sıra alışverişinize ekstra bir avantaj katıyor.

Bu sınırlı süreli fırsatı kaçırmamak için Migros marketlere veya sanal markete uğrayın ve kampanyanın detaylarını kontrol edin. Büyük tasarruf fırsatını yakalamak için şimdi harekete geçmenin tam zamanı!