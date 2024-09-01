Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ankara'ya uyarı. MGM,

Ankara bölgesiyle ilgili tahmini yayınlayarak, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlik ve dikkatli olmanız gerketiğini açıkladı.

Ankara'da kuvvetli, gök görültülü sağanak yağışlara dikkat!

Ankara'da Yerel Kuvvetli yağışlara dikkat!

Meteoroloji, bugün (Pazar) sağanak ve gök görültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerekmektedir.