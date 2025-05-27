Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze’de sivil halkın uğradığı zararın artık İsrail’in kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi. Merz, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile Turku kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya’nın İsrail’e desteğinin sürdüğünü ancak son saldırıların “anlaşılabilir olmaktan çıktığını” belirtti.

“İsrail’in var olma hakkını desteklemeye devam ediyoruz. Ancak son günlerde Gazze’de yaşananlar artık savunulabilir değil. Sivil halkın yaşadığı acı, endişe verici boyutlara ulaştı.”

Almanya: İsrail insani yardıma izin vermeli

Merz, Almanya’nın İsrail hükümetiyle yakın temas içinde olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin verilmesi, temel ihtiyaçların karşılanması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Silah sevkiyatı konusunda ise Merz, bu konunun hükümet içinde tartışıldığını ve net bir kararın henüz alınmadığını kaydederek kamuoyuyla paylaşım yapılmayabileceğini söyledi.

Finlandiya: Ateşkes için baskı artırılmalı

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise Gazze’de yaşananları “insani bir felaket” olarak niteledi ve bu şiddet ortamının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

“Bu katliam durmalı. İsrail’e insani yardım konusunda baskı yapılmalı. Ateşkes hemen sağlanmalı ve kalıcı çözüm için iki devletli yapı hedeflenmeli.”

Orpo ayrıca Arap ülkeleriyle birlikte barış sürecine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Merz: Ukrayna, Rusya topraklarındaki hedeflere karşı silah kullanabilir

Basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı da gündemdeydi. Merz, Almanya’nın pozisyonunu güncellediğini ve Ukrayna’nın, Batılı ülkelerden aldığı silahlarla Rusya içindeki askeri hedefleri vurma hakkına sahip olduğunu belirtti.

“Sadece kendi sınırlarınız içinde savunma yaparak başarı elde edemezsiniz. Saldırganın üslerini hedef alabilmelisiniz.”

Ayrıca, Rusya’nın barışa veya müzakereye açık olmadığını vurgulayan Merz, Avrupa’nın tamamının güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi.