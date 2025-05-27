Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren bazı kuyumcu görünümlü iş yerlerinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda, faizle para verdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POS cihazı ile kredi kartından para çekip faizle verdiler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin herhangi bir mal veya hizmet satışı yapmadan, vatandaşların kredi kartından çekim yaparak nakit para verdikleri ve bu işlemlerden faiz kazandıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonda şüphelilere ait iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda:

2 adet POS cihazı

3 cep telefonu

26 slip (ödeme fişi)

3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, tefecilik suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, benzer suçlara karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.