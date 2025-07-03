Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Haziran haftasına ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Buna göre toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalarak 154 milyar 411 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri ise aynı dönemde 398 milyon dolar artarak 71 milyar 95 milyon dolara yükseldi. Ancak altın rezervlerinde yaşanan sert düşüş, toplam rezervlerin gerilemesine neden oldu.

Altın rezervlerinde 1,7 milyar dolarlık düşüş

27 Haziran haftasında TCMB'nin altın rezervleri 1 milyar 685 milyon dolar azalarak 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi. Son haftalardaki artış trendini tersine çeviren bu düşüş, toplam rezervlere olumsuz yansıdı.

Brüt döviz rezervleri ise 398 milyon dolarlık artışla 70 milyar 697 milyon dolardan 71 milyar 95 milyon dolara çıktı. Böylece döviz tarafındaki toparlanma, altındaki gerilemeyle dengelenemedi.

Yılbaşından bu yana rezerv hareketi

TCMB rezervleri, Ocak 2024’ten bu yana dalgalı bir seyir izledi. Özellikle altın rezervleri yıl içinde artış eğilimindeyken, döviz rezervlerinde zaman zaman sert düşüşler yaşandı. Haziran ayında toplam rezervler 159 milyar dolara kadar çıkmış, ancak ay sonunda yeniden 154,4 milyar dolara inmiş oldu.

2025 yılı başından bu yana toplam rezervlerdeki en yüksek seviye 14 Şubat haftasında 173,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bu tarihten itibaren ise genel olarak sınırlı bir gerileme eğilimi göze çarpıyor.

Rezervlerdeki değişim ne anlama geliyor?

TCMB rezervlerindeki bu düşüş, özellikle altın fiyatları ve uluslararası piyasalardaki hareketlilikle ilişkilendiriliyor. Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi ve dış finansman stratejileri, önümüzdeki dönemde piyasaların yakından takip edeceği başlıca gündemlerden biri olacak.

Ekonomistler, rezervlerdeki oynaklığın normal karşılanabileceğini belirtmekle birlikte, sürdürülebilir rezerv artışı için yabancı sermaye girişlerinin ve ödemeler dengesi performansının kritik olduğuna dikkat çekiyor.