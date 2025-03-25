Döviz piyasasında yeni dönem: Merkez Bankası'ndan denge hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurundaki sert dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla kritik bir adım attı. Bugün itibarıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) resmen başladı. Bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası, döviz piyasalarında hem istikrarı sağlamak hem de Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla yeni bir süreci devreye sokmuş oldu.

NDF işlemleri nedir ve neden önemli?

NDF (Non-Deliverable Forward) yani teslimatsız vadeli döviz işlemleri, iki taraf arasında belirli bir tarihte belirli bir kur üzerinden yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde fiziki döviz teslimi yapılmaz; vade sonunda fark Türk Lirası olarak ödenir. Bu da Merkez Bankası’na, doğrudan döviz rezervi harcamadan kur beklentilerini yönetme imkânı tanır.

Uzmanlar, bu sistemin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru istikrarı açısından etkili bir araç olduğunu belirtiyor. Böylece spekülatif hareketlerin sınırlanması, yatırımcı güveninin artması ve piyasalarda öngörülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası’ndan ilk açıklama geldi

TCMB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, NDF işlemlerinin başladığını duyurdu. Yayınlanan kısa videoda NDF’nin teknik detayları aktarılırken, bu sistemin döviz piyasasına nasıl etki edeceğine dair bilgiler verildi. Açıklamada, bu enstrümanın döviz kurlarındaki oynaklığı azaltarak, TL’ye olan güveni artıracağı ifade edildi.

Mehmet Şimşek’ten net mesaj: 'Gereken her adım atılıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın attığı adımı desteklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Piyasaların sağlıklı ve etkin işlemesi için tüm adımlar atılıyor. Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımı sayesinde kur hareketliliği azalacak, öngörülebilirlik artacak. Bu adım, ekonomi yönetimimizin kararlı duruşunu yansıtıyor.”

Şimşek ayrıca, bu tür önlemlerin Türkiye'nin ekonomi politikalarında disiplinli ve öngörülebilir bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı.

Piyasalar nasıl etkilenecek?

NDF uygulaması, özellikle kurda son günlerde yaşanan oynaklıkları dengeleme açısından oldukça önemli bir araç olarak görülüyor. Ekonomi çevreleri, bu adımın döviz talebini azaltabileceğini, yatırımcıya güven verebileceğini ve Merkez Bankası’nın elini güçlendireceğini düşünüyor. Ayrıca, dövize olan spekülatif talebin frenlenmesi ve TL’nin istikrar kazanması da beklentiler arasında.

İmamoğlu davasının etkisi ve Merkez’in refleksi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da adının geçtiği soruşturmalara bağlı olarak piyasaların gerilmesi, dolar ve altın fiyatlarında ani yükselişleri beraberinde getirmişti. TCMB’nin bu hızlı refleksi, siyasi gelişmelerin ekonomik dalgalanmalara yol açabileceği gerçeğini de ortaya koymuş oldu.

Uzmanlardan değerlendirme

Finans uzmanları, NDF işlemlerinin Merkez Bankası tarafından doğru kullanılması halinde piyasada ciddi bir denge unsuru olabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda bu yöntem, rezerv kaybı yaşamadan kur politikasına müdahale etmek açısından avantajlı bir araç olarak görülüyor.

Sonuç: Ekonomide yeni bir denge arayışı

Merkez Bankası’nın NDF işlemleriyle birlikte başlattığı bu yeni dönem, Türkiye’nin ekonomik yönetiminde daha sofistike araçlarla piyasaları kontrol etme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kur baskısının azaltılması, yatırımcı güveninin tesisi ve enflasyonla mücadele gibi temel hedefler açısından bu hamlenin oldukça kritik olduğu ifade ediliyor.