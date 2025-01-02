Memur ve Emeklilerin Zam Oranı Yarın Açıklanıyor: Beklentiler Yüksek

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

Memur ve Emeklilerin Gözleri Yarın Açıklanacak Zam Oranında

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025’te açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri, maaş artışlarını belirleyecek. Toplam 20,5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 2025 yılı maaş artışlarını şekillendirecek.

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, memurlar ve emekliler de yapılacak zam oranına odaklandı. Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında değerlendirilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranlarına göre belirlenecek zamlarını bekliyor.

Toplu Sözleşme Zamları ve Enflasyon Farkı

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme anlaşmaları doğrultusunda gerçekleşiyor. 2024 yılı temmuz ayında yüzde 10 zam alan memurlar, yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkıyla ek zam alacak. TÜİK verilerine göre, temmuz-kasım döneminde enflasyon farkı yüzde 14,57 olarak gerçekleşti. Buna, toplu sözleşmeden doğan yüzde 6’lık artış eklenecek.

Yarın açıklanacak aralık enflasyonu, 6 aylık farkın tamamlanmasını sağlayacak. Ekonomistlerin beklentisi, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,61 artacağı yönünde. Bu durumda, memur ve emekliler en az yüzde 22 civarında zam alabilecek.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Beklenen Zam Oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyon verilerine göre zam alacak. Beş aylık enflasyon oranının yüzde 14,57 olması, bu gruptaki emekliler için de artış sinyali verdi. Aralık enflasyonunun eklenmesiyle zam oranı netleşecek. Yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 45,21’e düşeceği tahmin edilse de emekli maaşlarında ciddi bir artış bekleniyor.

Ekonomik Beklentiler ve Anket Sonuçları

AA Finans’ın yaptığı anket sonuçları, aralık ayı enflasyon beklentilerinin yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 arasında değiştiğini gösterdi. Ortalama beklenti ise yüzde 1,61 seviyesinde şekillendi. Buna göre, yıllık enflasyonun yüzde 45,21’e düşmesi öngörülüyor.

Ekonomistler, 2025 sonu enflasyon tahminlerini yüzde 27,32 olarak açıklarken, tüketici fiyat endeksinin kasım ayında yüzde 2,24 artış gösterdiğini hatırlattı. Bu durum, maaş zamlarına da doğrudan yansıyacak.

Maaş Artışları Enflasyonun Üzerinde mi Olacak?

Memur ve emekliler için yapılacak zam oranlarının enflasyonun üzerinde tutulması hedefleniyor. Hükümetin sosyal refah düzenlemeleri kapsamında en düşük emekli maaşlarında da iyileştirmeler yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle düşük gelirli emekliler için ek destekler gündeme gelebilir.

Ek Zam Beklentisi Artıyor

Memur ve emekliler, toplu sözleşme zamlarına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte maaş artışlarının daha yüksek seviyelerde olmasını bekliyor. Ekonomistler, bu yıl zamların refah payını artıracak şekilde düzenleneceğini düşünüyor.

Zam Kararı Ne Zaman Uygulanacak?

Açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte belirlenen zam oranları, ocak ayından itibaren maaşlara yansıtılacak. Özellikle yılın ilk çeyreğinde enflasyonun düşürülmesi hedeflenirken, maaş artışlarının alım gücünü desteklemesi amaçlanıyor.