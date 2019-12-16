Melen Barajı tehlikede

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir" dediği Melen Barajı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, belediye meclisinin Aralık ayı toplantısında Melen Barajı projesiyle ilgili "Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir" ifadesini kullanmıştı. İmamoğlu'nun Melen Barajı ile ilgili uyarısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." ifadelerini kullandı.