Türkiye'nin ilk HD yayın altyapısına sahip İP televizyonu Medya24 TV yayın hayatına başladı. 10 Kasım'da ilk canlı yayınlarını gerçekleştiren Medya24 TV ekranlarında "Her Cana Bir Sahip" ve "Gizli Gerçekler" programları izleyiciyle buluştu. Medya24 TV'yi "tv.medya24.com" ve Youtube kanalı 'medya24 tv' üzerinden kesintisiz ve HD kalitesiyle takip edebilirsiniz.

HER CANA BİR SAHİP: BİNNUR SORMAGEÇ SUNUMUYLA

Medya24 TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Her Cana Bir Sahip" programı, Binnur Sormageç sunumuyla ekrana geliyor. Önceki gün ilk bölümüyle yayınlanan "Her Cana Bir sahip" programının konuğu Gözde Evcin oldu.

Hayvan haklarının konuşulduğu programda evcil hayvan bakımı konusunda önemli konulara değinildi. Türkiye'de hayvan hakları,barınaklar, sokak hayvanları ve sahiplendirilmeleri programın ana temasını oluşturuyor.

ERKAN MACİT'LE GİZLİ GERÇEKLER GERİ DÖNDÜ

Araştırmacı yazar Erkan Macit, Medya24 TV'de ekranlara geri döndü. Türkiye'nin ve dünyanın 'gizli gündeminin' masaya yatırıldığı programın il konuğu araştırmacı yazar İsmail Çorbacı oldu. Saat 20.00'dan itibaren canlı olarak yayınlanan programda Cemal Kaşıkçı cinayeti, küresel emperyalizmin hedefi ve geleceğin teknolojileri konuları tartışıldı.

"2023 hedeflerine koşan Türkiye'nin önündeki engeller neler? Dünyanın hakim aileleri hangi devletleri hedefe aldı? Kaşıkçı cinayeti, emrelyal devletlerin yeni bir oyunu mu?" soruları ve gizli gündemin tüm sıcak başlıkları bu programda konuşuldu.

Programa canlı yayın konuğu olarak bağlanan gazeteci yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun konuyla ilgili görüşleri alındı.