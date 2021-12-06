Marsel İlhan üst kategoriye yükseldi

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de bu sene dördüncüsü düzenlenen ATP Challenger turnuvası MT Open'da ana tabloya yükselen ismler arasına teniscimiz Marsel İlhan'da katıldı.

ÇEKİŞMELİ MÜSABAKALAR

Milli teniscimiz Marsel İlhan İsviçreli rakibi Jakub Paul'u yenerek anan tabloya yükselen dört isimden biri oldu.

Uzun yıllardan beri tenis dünyasında önemli başarılara imza atan 34 yaşındaki Marsel İlhan, eleme ilk turunda 6 numaralı seri başı İspanyol raket Pol Toledo Bague'yi 7-6, 6-3, eleme final turunda 2 numaralı seri başı jakub Paul'u 6-2, 6-3 yenerem MTA Open'da adını ana tabloya yazdırdı.

HAVA MUHALEFETİ MACLARI ERTELETTİ

İlhan ana tablo ilk turda Bulgar raket Alexander Lazarov ile eşleşti. Yağmur sebebiyle yarına ertelenen ana tablo maclarında temsilcimiz Cem İlkel Rus raket İvan nedelko ile mücadele edecek. Bir başka temsilcimiz sap ağabigün ise rumen tenisci Filip Chistian Jianu ile karşılaşacak. Ana tablo macları Megasaray Tenis Akademi'de devam edecek.