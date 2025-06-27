Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ni koruma hedefiyle başlattığı çevre denetimlerini sıkılaştırdı. Son 4 günde bölgedeki 303 tesis denetlenirken, mevzuata aykırı hareket eden atık su arıtma tesislerine 668 bin TL, ileri biyolojik arıtma kurmayan belediyelere ise 3 milyon 343 bin TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Denetimler aralıksız sürüyor

Bakanlık yetkilileri, 23 Haziran itibarıyla Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde denetimlere başladı. Denetlenen 303 tesis arasında kentsel ve sanayi atık su arıtma tesisleri, OSB’ler, tersaneler ve soğutma suyu deşarjları yer alıyor. Denetimlerde mobil laboratuvarlarla su ve atık su numuneleri yerinde inceleniyor.

Yasal süre doluyor, cezalar netleşiyor

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, yaptığı açıklamada, Marmara Denizi için hayata geçirilen 134 maddelik Bütünleşik Stratejik Plan kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Akgün, 2022’de yapılan yasa değişikliğiyle Marmara havzasındaki tüm belediyelerin 15 Haziran 2025 tarihine kadar ileri biyolojik arıtma tesislerini kurma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

“Bu yükümlülüğe rağmen tesisini kurmayan belediyelere, her bir tesis için 3 milyon 343 bin TL ceza uygulayacağız.”

Marmara için kritik eşik: Azot ve fosfor yükü

Bakanlık, Marmara Denizi’ne yönelik Bütünleşik Modelleme Sistemi üzerinde de çalışıyor. Barış Ecevit Akgün, denizin “dijital ikizi” üzerinden yapılan analizlere göre azot ve fosfor yükünün yüzde 50 oranında azaltılması durumunda, Marmara Denizi’nin 4 ila 6 yıl içinde kendini toparlayabileceğini belirtti.

“İleri arıtma sistemlerine geçmek artık tercih değil, çevresel ve yasal bir zorunluluk.”

2021’den bu yana toplam 274 bin 855 denetim gerçekleştiren Bakanlık, bu süreçte 2 bin 922 işletmeye 1,8 milyar lira ceza, 268 işletmeye de faaliyetten men kararı uyguladı.