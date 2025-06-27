Sakarya’nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Paşalar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne sıçradı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözler ve helikopterlerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

15 kişi tahliye edildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı açıklamada yangının Sakarya’dan Bilecik’e ulaştığını belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti:

“Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz müdahalede bulunuyor. Genel Müdürlükten araç ve personel takviyesi istedik. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.”

Yangının ulaştığı Köprücek köyünde tedbir amaçlı olarak 15 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.