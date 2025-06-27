Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda katılımcılara hitap etti. İki gün sürecek forumda alınacak kararların tüm dünya için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Erdoğan, forumun ülkeler arası ulaştırma iş birliğinde önemli bir platform olacağını vurguladı.

“İki gün boyunca alacağınız kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.”

Erdoğan’ın konuşmasında, ulaşım altyapıları, bölgesel entegrasyon, ekonomik kalkınma ve iş birliği alanlarının önemi üzerinde durması bekleniyor.

Forum, farklı ülkelerden ulaştırma bakanları, sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla küresel bağlantı projeleri ve stratejik koridorlar üzerine fikir alışverişi yapılmasını amaçlıyor.