Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Karabağ Savaşı’nda Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdikleri destek sayesinde Azerbaycan’ın kendini yalnız hissetmediğini vurgulayarak, “Bu zafer bizim değil, Türk dünyasının zaferidir” dedi.

Memmedov, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev ve Perviz Memmedov da yer aldı.

“Bir millet, iki devlet anlayışıyla ilerliyoruz”

Memmedov, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimizdir, sevinci sevincimizdir” sözünü hatırlatarak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda ittifak düzeyinde olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, Türk Devletler Teşkilatı'nın gelişmesine verdikleri önemin altını çizerek, bu yapının küresel düzeyde etkili bir güç haline geldiğini söyledi.

“Bayrakları yere düşürmeyen Türk milleti gücümüze güç kattı”

Memmedov, Karabağ’ın kurtarılması sürecinde Türkiye’nin aktif desteğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“85 milyonluk Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan 44 gün boyunca yanımızda dimdik durdu. Türk halkı sokaklarda bayrağımızı taşıdı. Ordumuz da milletimiz de bu destekten güç aldı. Yalnız olmadığımızı gördük. Bu nedenle Karabağ’daki zaferimiz, ortak bir zaferdir.”

Muğla ile kültürel işbirliği vurgusu

Muğla ile ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Memmedov, kardeş şehir anlaşmalarıyla iki toplumun daha fazla kaynaşması gerektiğini ifade etti. Azerbaycan kültürünün Türkiye’de daha görünür hale gelmesini amaçladıklarını belirten Memmedov, Muğla’daki fuar ve etkinliklere katılım çağrısında bulundu.

“Sonuçta aynı babanın, aynı dedenin evlatlarıyız. Damarlarımızda aynı kan akıyor.”

Aras: Muğla’da Azerbaycanlı kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyarız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Azerbaycan’la dostluk ve kardeşlik temelinde yerel iş birliklerine açık olduklarını belirtti.

“Fethiye’den Datça’ya, Bodrum’dan Marmaris’e kadar her ilçemizde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Muğla onların evidir.”

Ziyaret sonunda Aras, Azerbaycan heyetine Muğla’ya özgü hediyeler takdim etti.