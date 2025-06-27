Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de yürüttüğü teknik ve operasyonel çalışmalarla enerji kayıplarında ciddi düşüş sağladı. Şirket, son bir yılda 64 bin hanenin yıllık tüketimine denk gelen elektriği kayıp-kaçak olmaktan kurtardı.

Şirketin kayıp kaçak oranı, 2021’deki %13,45 seviyesinden 2024 sonunda %8,82’ye geriledi. Bu oran, Keban Barajı’nın bir aylık üretimine eşdeğer.

Kesinti süresi ve sayısı azaldı

Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, basın mensuplarına yaptığı sunumda, 2021 yılında müşteri başına yıllık 928 dakika olan kesinti süresinin 2024’te 752 dakikaya düştüğünü, yıllık kesinti sayısının ise 23,68’den 17,8,ğ,

3’e gerilediğini açıkladı.

Çelik, bu sonuçların planlı bakım çalışmalarıyla sağlandığını belirterek, 2021’den bu yana 1,5 milyar TL yatırım yapıldığını ve 2024 sonuna kadar 748 milyon TL daha yatırım planlandığını ifade etti.

Yenilenebilir kaynaklar öne çıkıyor

Şirketin faaliyet gösterdiği bölgede 835 güneş enerjisi santrali bulunuyor. Toplam 490 megavatlık kurulu güce sahip bu santrallerde 2024 itibarıyla 740 bin megavatsaat elektrik üretildi.

Bölgede ayrıca 20 hidroelektrik santralle 381 bin MWh, biyoenerji ve rüzgar tesislerinden 154 bin MWh üretim gerçekleştirildi. Yıllık toplam üretimin %38,5’i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu oran, bölgedeki mesken abonelerinin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

EnergyMind ile arızalar önceden tahmin edilecek

Fırat EDAŞ, yerli ve milli yapay zekâ projesi EnergyMind ile elektrik arızalarının önceden tahmin edilmesini hedefliyor. Yapay zekâ destekli platform, bakım süreçlerini otomatikleştirerek, insan kaynağını daha verimli kullanmayı sağlayacak.

Çelik, projenin elektrik dağıtım altyapısında dijitalleşme adına stratejik bir adım olduğunu belirtirken, ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da EnergyMind'ın tüm sektöre yön verecek bir dönüşüm projesi olduğunu söyledi.

36 aylık sürede tamamlanması planlanan EnergyMind, EPDK tarafından onaylanan Ar-Ge projeleri arasında yer alıyor.